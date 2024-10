Horror-thriller The Beast Inside vanaf vandaag beschikbaar

Enkele jaren geleden berichtte we over The Beast Inside, een horror thriller game die wij op Gamescom 2018 mochten proberen. Dit was fotorealistische horror game, die vooral jump-scares gebruikte om je flink de stuipen op het lijf te jagen. Toentertijd bleek er al een wens te zijn om deze game naar de Switch te brengen, al was het niet duidelijk of dat snel zou lukken. Nu, het heeft even geduurd, (6 jaar om precies te zijn) maar The Beast Inside is eindelijk verschenen op de Nintendo Switch. Enkele dagen geleden werd aangekondigd dat Ultimate Games ging samenwerken met Illusion Ray om de game naar de Switch te brengen, en nu (op Halloween!) is het zo ver. Natuurlijk is voor de gelegenheid even een nieuwe trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In The Beast Inside volg je het verhaal van twee personages. Als eerste speel je als Adam, een CIA Cryptanalyst die verhuist naar het platteland met zijn vrouw, Emma. Hij denkt dat hij hier in alle rust een militaire code kan kraken die het pad van de koude oorlog kan veranderen, maar niets is minder waar. Op zolder vind hij het dagboek van Nicolas, een man die meer dan honderd jaar geleden in dit huis woonde. Nadat hij het opent verschijnen de nachtmerries uit het verleden in het heden, en al snel raken Emma en Adam verzeild in situaties waarbij hun leven op het spel staat. Daarnaast volg je het verhaal van Nicolas, in zijn eigen tijd. Hoe kan het dat de geheimen van de Civil War te maken lijken te hebben met de koude oorlog, en wat heeft Nicolas hiermee te maken?