Ys Memoire: The Oath in Felghana krijgt releasedatum

Ys X: Nordics is nog geen week verkrijgbaar op de Nintendo Switch of er staat al een nieuw avontuur klaar voor avonturier Adol Christin. Of tenminste, nieuw. De game is een remaster van de gelijknamige game uit 2005 (in het westen pas verschenen in 2012) welke op zijn beurt weer een remaster was van Ys III: Wanderers from Ys uit 1990. We wisten al een tijdje dat er een westerse release van Ys Memoire: The Oath in Felghana aan zat te komen, maar een releasedatum bleef tot op heden uit. Maar daar is nu verandering in gekomen! XSEED heeft namelijk aangekondigd dat de game op 7 januari op de Switch verschijnt. Dit werd gedaan door middel van een nieuwe trailer, welke je hieronder kunt bekijken.

In Ys Memoire: The Oath in Felghana volg je wederom het verhaal van Adol en zijn blauwharige vriend Dogi. Ze keren terug naar Dogi’s thuisland, Felghana, waar ze beide in acht jaar al niet geweest zijn. En in acht jaar kan er behoorlijk wat veranderen, zo blijkt. Zo zwerven er overal monsters rond, is er een nieuwe actieve vulkaan ontstaan en heeft een hebbrige Overlord de macht overgenomen die de lokale bewoners terroriseert. Terwijl Dogi hulp gaat zoeken bij zijn oude meester blijft Adol achter om de lokale bevolking te helpen. Het duurt alleen niet lang voordat hij zichzelf tussen de vele samenzweringen en eeuwenoude legendes bevind die dit land rijk is.