Co-op game Snow Bros. Wonderland krijgt fysieke versie

Platformer Snow Bros. begon als arcadespel in 1990. Als sneeuwpop tweelingbroers Nick en Tom kon je met twee personen op pad om prinsessen te redden. Dit doet je wellicht denken aan een ander van oorsprong arcadespel met twee broers in de hoofdrol, maar Snow Bros. had zijn eigen charme en werd positief ontvangen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er nu, meer dan dertig jaar later, nog een nieuw deel aan de serie wordt toegevoegd. In Snow Bros. Wonderland is de wereld van Nick en Tom veranderd naar 3D én kun je deze zelfs met vier mensen doorkruisen. De nieuwe trailer laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Daarnaast brengt Clear River Games in samenwerking met Limited Run Games ook een fysieke versie uit. Deze kan je los of in een Collector’s Edition aanschaffen. Naast een artbook, art cards en een soundtrack cd, krijg je in deze Collector’s Edition ook een sneeuwglobe met de tweeling. Past perfect bij het thema! Zorg wel dat je deze voor 8 december bestelt als je interesse hebt. Je kunt Snow Bros. Wonderland 28 november in de eShop verwachten. Wil je de fysieke versie, dan moet je iets langer wachten. Het is de bedoeling dat deze in januari wordt verscheept.