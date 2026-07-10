HorrorVale aangekondigd voor Nintendo Switch

Spookachtige RPG HorrorVale komt naar Nintendo Switch en Switch 2. Electric Airship en BatWorks Software hebben diverse consolereleases aangekondigd, waaronder de beide hybride consoles. Op een releasedatum moeten we echter nog even wachten. HorrorVale is al enkele jaren op pc te spelen, waar de game positief is ontvangen. Deze nieuwe release introduceert diverse verbeteringen, zoals opgepoetste visuals en betere prestaties.

In deze avontuurlijke RPG speel je als een skeletmeisje in een luguber stadje. De buren zijn zombies, de postbodes zijn monsters, zelfs je hondje is ondood. En juist dat hondje speelt in deze game een belangrijke rol, want je moet ‘m redden uit de onderwereld. HorrorVale biedt allerlei klassieke RPG mechanics, met een spookachtige twist: turn-based combat, ruim 30 personages voor in je party, en natuurlijk een hoop side quests waarin je de verhalen achter de personages ontdekt. Het verhaal bestaat uit 4 acts en de game biedt zo’n 50 uur aan speelplezier.

Voor deze aankondiging is er een nieuwe trailer uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken: