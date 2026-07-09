The Crew Motorfest lijkt naar Switch 2 te komen

Ubisoft lijkt nog niet klaar met hun (redelijk) recente games over te brengen naar de Switch 2. Volgens een retailer komt namelijk ook The Crew Motorfest naar de Switch 2. Volgens de pagina komt de game op 8 oktober uit en zal het een Game Key Card zijn.

The Crew Motorfest is een game uit 2023 waarin spelers in over het eiland van O’ahu, Hawaï racen. Nu kun je vrij rondrijden, maar ook genieten van verschillende uitdagende races. Van straatracen, off-road races en meer. Van de gewone wegen tot de buitenkant van een vulkaan, geen locatie is te gek om te racen. Naast racen is er ook genoeg te doen als een Demolition Royale en een Summit Clash.

Dit allemaal met een enorme lading aan verschillende auto’s, van nieuwe typen tot klassieke en legendarische designs. Een oude trailer kun je hieronder bekijken. Dit is dus niet een trailer voor de Switfch 2-versie.