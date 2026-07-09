Yoshi and the Mysterious Book krijgt een demo, savedata mee te nemen

Eerder dit jaar verscheen Yoshi and the Mysterious Book exclusief voor de Switch 2. Deze bijzondere platformer werd redelijk goed ontvangen, wij gaven hem bijvoorbeeld een 7.8. In de game verken je als Yoshi verschillende bladzijdes uit een magisch boek om zo te ontdekken wat woor wezens er in het boek leven. Door van alles met de wezens uit te spoken leer je steeds meer erover.

Nu is het al tijden een groot argument tegen Yoshi-games: ze zijn te makkelijk. Je kunt praktisch niet doodgaan of wat dan ook. Dus velen hebben de game nog niet geprobeerd. Nintendo heeft nu een demo uitgebracht. In de demo kun je het eerste hoofdstuk van het spel spelen. Het mooiste hieraan? Je kunt je progressie meenemen naar het volledige spel als je besluit die te kopen.