F-ZERO 99 soundtrack toegevoegd aan Nintendo Music

Goed nieuws voor fans van F-ZERO! De soundtrack van F-ZERO 99 is vanaf nu te beluisteren via Nintendo Music. De update voegt in totaal 44 nummers toe uit de in 2023 verschenen Nintendo Switch Online-game. De nieuwe selectie bevat onder meer bekende F-ZERO-tracks als: Mute City en Big Blue, samen met verschillende remixes en muziek uit speciale evenementen. In totaal is de soundtrack goed voor ruim een uur aan muziek.

F-ZERO 99 is een speciale online variant van de originele F-Zero-game van de SNES. Deze speciale versie heeft een battle royale-insteek, waarin 99 spelers tegelijk de baan op gaan en proberen als laatste over te blijven. De game is sinds 2023 speelbaar voor leden van Nintendo Switch Online. Ook Nintendo Music is beschikbaar als voordeel voor Nintendo Switch Online-leden, waardoor de toevoeging van deze soundtrack mooi aansluit bij de dienst.