Switch 2-versie Hell Is Us uitgesteld naar 8 oktober

De Nintendo Switch 2-versie van de third-person action-adventure game Hell Is Us is twee weken opgeschoven. Dat hebben Uitgever Nacon en ontwikkelaar Rogue Factor bekendgemaakt op X in een post die je hieronder kunt bekijken. De game verschijnt hierdoor niet langer op 24 september maar op 8 oktober 2026.

Volgens het team is er geen sprake van ontwikkelproblemen, maar september 2026 is volgens de studio een bijzonder drukke periode voor gamereleases. Daarom is besloten om de release met precies twee weken te verplaatsen naar een rustiger moment.

Hieronder lees je het volledige statement van de ontwikkelaar:

“We hebben besloten om de release uit te stellen van 24 september naar 8 oktober 2026. Precies twee weken! September 2026 is, zoals je misschien weet, een erg drukke maand op het gebied van gamereleases. Daarom denken we dat het voor iedereen beter is voor ons team, onze partners en natuurlijk voor jullie, de spelers om onze releasedatum naar een minder drukke periode te verplaatsen. We kunnen niet wachten tot jullie Hell is Us op Nintendo Switch 2 kunnen spelen en kunnen ontdekken wat we allemaal voor jullie in petto hebben”.

De verschuiving is niet onlogisch. In september verschijnen inderdaad erg veel grote titels, waaronder: The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, Marvel’s Wolverine, Control Resonant en Silent Hill: Townfall. Ook Fire Emblem: Fortune’s Weave staat gepland als exclusieve release voor Nintendo Switch 2.

Hell is Us verscheen vorig jaar in september al op andere platformen. Het is een third-person action-adventure waarin intense melee gevechten worden gecombineerd met verkenning. Spelers trekken door een semi-open wereld, zoeken antwoorden op mysterieuze gebeurtenissen en nemen het onderweg op tegen bovennatuurlijke wezens. De Nintendo Switch 2-versie verschijnt nu dus op 8 oktober 2026. Bekijk hieronder de launch trailer van de oorspronkelijke release voor een beter beeld van de game.