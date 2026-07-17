Hot Wheels Infinite Rush vervroegd naar 10 september

Afgelopen juni werd Hot Wheels Infinite Rush aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Als releasedatum kreeg de game 24 september 2026 mee. Ontwikkelaar en uitgever Milestone heeft nu bekendgemaakt dat Hot Wheels Infinite Rush met twee weken vervroegd wordt. De game komt daarom nu al op 10 september 2026 uit.

In deze racegame scheur je met bekende Hot Wheels-auto’s door vrij verkenbare gebieden. Alles is op de schaal van Hot Wheels gemaakt en heeft de kenmerkende gameplay. Zo heb je de mogelijkheid om flink te stunten en gebeuren er verschillende dingen door obstakels. In de gebieden kun je niet alleen rondrijden, maar ook verborgen collectibles vinden, racen in maar liefst 150 verschillende voertuigen en is er een competitieve multiplayer.

Ga jij Hot Wheels Infinite Rush kopen nu de releasedatum is vervroegd? Laat het ons weten in de reacties!