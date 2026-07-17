SEGA komt met vijf speelbare games naar Gamescom

Traditiegetrouw is SEGA doorgaans aanwezig tijdens Gamescom, zo ook dit jaar. Nu Gamescom 2026 steeds dichterbij komt, heeft SEGA officieel bekendgemaakt dat er vijf speelbare games aanwezig zijn op hun stand in Hal 7. Bezoekers kunnen eind volgende maand op de grote gamebeurs in Keulen aan de slag met de volgende spellen:

Alien: Isolation 2 : Het langverwachte horror-vervolg is voor het eerst speelbaar voor het publiek.

: Het langverwachte horror-vervolg is voor het eerst speelbaar voor het publiek. Crazy Taxi: World Tour : De terugkeer van de klassieke en populaire arcade-racer.

: De terugkeer van de klassieke en populaire arcade-racer. Persona 4 Revival : Een vernieuwde versie van de populaire JRPG-klassieker.

: Een vernieuwde versie van de populaire JRPG-klassieker. STRANGER THAN HEAVEN : Een gloednieuwe titel ontwikkeld door de makers achter de bekende Yakuza/Like a Dragon-reeks.

: Een gloednieuwe titel ontwikkeld door de makers achter de bekende Yakuza/Like a Dragon-reeks. Total War: WARHAMMER 40.000: De nieuwste grootschalige strategie-game binnen het Warhammer-universum.

Bezoekers die de SEGA-stand bezoeken kunnen een fysiek SEGA-paspoort ophalen. Door alle vijf de demo’s te spelen en stempels te verzamelen, verdien je een limited edition collector’s token. Daarnaast zijn ontwikkelaars Hiroyuki Sakamoto en Mikinobu Abe aanwezig om handtekeningen uit te delen. SEGA deelt tijdens de beurs ook updates over onder meer Metaphor: ReFantazio voor de Switch 2 en Sonic Racing: Crossworlds