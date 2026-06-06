Race er op los met Hot Wheels Infinite Rush, verschijnt dit najaar

Later dit jaar komt er een gloednieuwe game van Hot Wheels aan. De game, Hotwheels Infinite Rush is een game waar je met bekende Hot Wheels-auto’s door vrij verkenbare gebieden kunt rondrijden. Dit allemaal op schaal gemaakt van Hot Wheels en met kenmerkende gameplay. Zo heb je de mogelijkheid om flink te stunten en gebeuren er natuurlijk verschillende dingen door obstakels. Denk aan een soort King Kong die in een gebouw zit en je het leven zuur maakt.

In de gebieden kun je niet alleen rondrijden, maar ook verborgen collectibles vinden, racen in maar liefst 150 verschillende voertuiigen en is er een competitieve multiplayer. Deze laatstgenoemde is helaas voor Switch 2 niet met online cross-play. Ook zal er lokaal in split-screen gespeeld kunnen worden. De Switch 2-versie heeft 6 tegenstanders per race.

Er is genoeg ook om je speelervaring aan te passen. Niet alleen hebben de voertuigen verschillende klassen met elk eigen upgradesystemen, maar ook kun je voertuigen aanpassen en is er een track builder. Helaas voor de Switch 2 kun je je creaties niet met de community delen. Er is niet bekend gemaakt waarom niet.

De game speelt zich af in dynamische, vrij verkenbare gebieden ontworpen in de kenmerkende schaal en stijl van het Hot Wheels™ speelgoed. Spelers kunnen buitengewone stunts uitvoeren en razendsnelle avonturen beleven die verder gaan dan de iconische oranje banen.

Hot Wheels Infinite Rush is vanaf 24 september te koop op Switch 2, PS5, Xbox en pc.