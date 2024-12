Hunter x Hunter: Nen x Impact is uitgesteld naar 2025

Slecht nieuws voor fans van Hunter x Hunter: Nen x Impact: de game is uitgesteld naar 2025. De release stond oorspronkelijk gepland voor eind 2024, maar de ontwikkelaars hebben besloten om meer tijd te nemen om rollback netcode toe te voegen. Dit systeem zorgt ervoor dat online gevechten soepeler en zonder vertraging verlopen, wat vooral belangrijk is voor vechtspellen.

De ontwikkelaars hebben laten weten dat ze de game willen perfectioneren voordat deze uitkomt. Hoewel het nog niet zeker is of de Nintendo Switch-versie deze functie ook krijgt, wordt de game op alle platforms tegelijk uitgebracht in 2025. In een officiële verklaring bieden de makers hun excuses aan voor het uitstel. Ze leggen uit dat ze de kwaliteit van de online ervaring willen garanderen, zodat spelers volop kunnen genieten van de game. Een nieuwe releasedatum zal op een later moment worden bekendgemaakt. Hoewel het wachten langer duurt dan verwacht, lijkt deze beslissing gericht op het leveren van een betere en meer complete game-ervaring.

Wat vind jij van deze beslissing? Laat het weten in de reacties.