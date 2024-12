Yasha: Legends of the Demon Blade uitgesteld naar april 2025 en krijgt een fysieke release

Yasha: Legends of the Demon Blade uitgesteld naar april 2025 en krijgt...

De release van Yasha: Legends of the Demon Blade is uitgesteld naar 24 april 2025, zo heeft Game Source Entertainment aangekondigd. De game stond eerder gepland voor oktober van dit jaar, werd verschoven naar maart 2025, en heeft nu een nieuwe releasedatum gekregen.

Daarnaast is bevestigd dat de game een fysieke release krijgt in Japan en Azië, inclusief een speciale editie met Hanafuda-kaarten, een briefopener geïnspireerd op Shigure’s wapen “Sakura Blossom,” een digitale kaart met de soundtrack en een artbook. Het verhaal volgt drie hoofdpersonen: Shigure, een ninja die haar meester zoekt, Sara, die een profetische god zoekt, en Taketora, die zijn heer beschermt terwijl de demonische wereld chaos veroorzaakt. De drie paden komen samen in de strijd tegen de “Nine-Tailed Fox” De game biedt een emotioneel verhaal, prachtige visuals en thema-liedjes gezongen door bekende stemacteurs.

