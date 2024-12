Catly krijgt gameplay trailer

Vorige week werd de open wereld katten-game Catly aangekondigd tijdens de Game Awards. Catly is een game waarin je als kat een magische wereld verkent. Uit de aankondigingstrailer kon je al zien welke katten er in het spel zitten, maar bleef het nog vrij vaag wat je in het spel gaat doen. In de gameplay trailer die ontwikkelaar SuperAuthenti nu op Steam heeft gezet zien we meer van de kleurrijke spelwereld, de verschillende katten en de aanpassingsmogelijkheden. Wat je precies in het spel gaat doen blijft nog steeds wat vaag. Maar het is te verwachten dat je met deze katten een hoop kattenkwaad kunt uithalen. Wanneer de game verschijnt is nog steeds niet bekend. Bekijk de trailer hieronder