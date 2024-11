Pocketpair onthult meer details van rechtzaak tegen Nintendo/Pokémon

In september kwam Nintendo naar buiten met het nieuws dat ze Pocketpair gingen aanklagen omtrent Palworld. Dit doen ze samen met The Pokémon Company. Opvallend was dat ze niet achter designs van de Palworld monsters aangingen maar specifieke patenten. Nu heeft Pocketpair laten weten wat de bedrijven willen van Pocketpair en waar het om draait.

Nintendo en Pokémon willen totaal een bedrag van 10 miljoen Yen als schadevergoeding en wat extra voor laat betalen. Dat zou omgerekend iets meer dan 61.000 euro zijn. Wat met het succes van Palworld echt een immens klein bedrag is. Ook willen ze een injunction tegen Palworld, wat dus zou betekenen dat het spel niet meer verkocht mag worden in Japan.

Het gaat hier om drie verschillende patenten die Palworld zou raken. De specifieke nummers 7545191, 7493117 en 7528390. Deze specifieke nummers zijn geregistreerd in 2024 na de release van Palworld, maar het is goed om te weten dat ze voortkomen uit eerdere patenten die al uit 2021 stammen. De basis van de patenten ligt dus al in 2021.

De eerste twee genoemde patentnummers draaien vooral om het vangen van monsters in de wereld en het hebben van gevechten. De laatste draait om het gebruiken van monsters om je te verplaatsen over de gamewereld. Zoals je in Legends Arceus op verschillende Pokémon zat zoals Basculegion, Braviary en Wyrdeer.

Het is afwachten in hoe verre deze zaak daadwerkelijk goed uitpakt voor Nintendo, maar het is zeker een opvallende zaak aangezien er meerdere games zijn die mechanics als dit gebruiken al voor Palworld. Ook is het geldbedrag waar naar gezocht wordt erg laag. Hoe dan ook Nintendo heeft een enorm goed track record in de rechtbank.