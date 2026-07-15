Jurassic World Evolution 2: Complete Edition onthuld voor Switch 2

Zo’n zes jaar geleden kwam Jurassic World Evolution: Complete Edition naar de Nintendo Switch. In de game kon je jouw eigen dinosauruspark bouwen en onderhouden. Niet veel later kwam er ook een vervolg uit op andere platforms; de Switch werd overgeslagen. Onverwachts is nu Jurassic World Evolution 2: Complete Edition voor de Switch 2 onthuld. Hoewel de game dus later uitkomt dan op andere platforms, krijg je hiermee het complete pakket. De game zal op 30 juli uitkomen.

In deze game speel je als Park Manager en bevind je je voor het eerst buiten Muertes Islands. Wanneer je de Campaign-modus speelt, kom je terecht op het punt na de heftige gebeurtenissen uit de film Jurassic World: Fallen Kingdom. Je zal vele dinosauriërs tegenkomen en een verscheidenheid aan omgevingen. Naast deze modus kan je ook kiezen voor de modi Chaos Theory en Sandbox.

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