Nintendo Switch 2-editie van Disney Speedstorm is nu gratis te downloaden

Sinds 2023 kunnen Switch-bezitters aan de slag met Disney Speedstorm. Eerder dit jaar kreeg Asphalt Legends, ook een spel van Gameloft, een Switch 2 Edition en misschien hoopte je dat hetzelfde zou gebeuren met Disney Speedstorm. Als dat zo was, dan hebben we goed nieuws voor je: vanaf vandaag is de Switch 2-editie van die game immers gratis te downloaden via de Nintendo eShop! Zoals we van een specifieke uitgave voor Nintendo’s tweede hybride console mogen verwachten, brengt deze upgrade pack verbeterde visuals en effecten en vloeiendere prestaties met zich mee.

Disney Speedstorm is een racespel, welke vol zit met helden en circuits – die geïnspireerd zijn op de werelden van Disney en Pixar. Het zal je dan ook niks verbazen dat je in de huid kunt kruipen van onder andere Mickey Mouse, Mulan en Kapitein Jack Sparrow. Als voorbeeld race je bijvoorbeeld in de ruïnes van Jungle Book en op de schrikvloer van Monsters en co. Daarnaast krijg de game elk seizoen nieuwe content, waardoor er altijd iets nieuws te beleven valt.

Hieronder is de originele releasetrailer van drie jaar terug te bekijken zodat je ook visueel kennis kunt maken met deze titel!