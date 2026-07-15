Farming Camp komt in september naar de Nintendo Switch

Begin dit jaar kondigde SOEDESCO aan dat ze samen met Innerfire Studios werkte aan een nieuw spel, genaamd Farming Camp. Die aankondiging ging gepaard met een trailer, maar een releasedatum bleef tot vandaag onbekend. Gelukkig is daar vanmiddag meer duidelijkheid in gekomen. De uitgever heeft namelijk via verschillende platformen laten weten dat de titel op 24 september uitkomt op Steam, PS5, Xbox en de Nintendo Switch voor een bedrag van €29,99.

In Farming Camp beleef je de reis van de ambitieuze tiener Alessandra. Zij gaat de strijd aan met de andere kampeerders om de beste boer te worden. Hiervoor moet je uiteraard gewassen telen, voor dieren zorgen en vissen vangen. Toch moet je ook de andere kneepjes van het vak leren door het kamp te onderhouden, lessen te volgen en aan de slag te gaan met andere verschillende klusjes. Tevens staan er ook nog wat leuke minigames op je te wachten, die de boel spannend houden. Gaat het jou lukken om de competitie te winnen?