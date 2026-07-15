STARBITES nu ook uit voor de Switch 2

Na de aankondiging uit 2024 verscheen afgelopen 21 mei STARBITES, de nieuwe turn-based RPG van uitgever NIS America en ontwikkelaar IKINAGAMES voor o.a. de Nintendo Switch. Alleen nog niet voor de Switch 2. Een week voorafgaand aan de release werd bekend dat die versie later zou volgen. Waarom dat was en wanneer dan wel bleef echter onduidelijk. Maar ineens was daar gisteren de STARBITES Switch 2-edition in de Nintendo eShop. Deze versie biedt een hogere framerate en resolutie. Je vindt de Switch 2-editie hier voor €54,98. Spelers die de Switch-versie al hebben gekocht kunnen voor €4,99 upgraden naar de Switch 2-versie.

Waar gaat STARBITES over?

Na een galactische oorlog is er niet veel van de planeet Bitter over. Desondanks leven Lukida en haar vrienden een zorgeloos leven in Delight City, een veilige haven. Jij volgt het verhaal van Lukida, een scavenger. Ze wil ontsnappen naar de sterren, maar dat verandert na een plotselinge aanval door een gigantische robot. Dat verandert haar leven en ook de toekomst van de planeet. Dus stap op jouw Motorbot en vecht in turn-based gevechten! Wil je meer zien/lezen, dat kan hier op de officiële website.

Ga jij voor de Switch 2-edition van STARBITES? Geniet nogmaals van de launchtrailer!