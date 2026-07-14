D-topia is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch (2)

Vorig jaar, eind september, kondigde uitgever Annapurna Interactive diverse spellen aan. Eén van die games is D-topia, ontwikkeld door Marumittu Games. Inmiddels hoeven Switch- en Switch 2-bezitters niet langer te wachten op deze futuristische titel, aangezien het spel sinds deze middag speelbaar is op beide consoles. D-topia gaat voor een bedrag van €18,99 over de digitale toonbank, maar kent geen upgrade pad. Toch heb je gratis toegang tot de andere versie, als je één van de twee varianten hebt.

D-topia kruip je in de huid van nummer 46, die in een utopische wereld terechtkomt waar geluk geregeld wordt door kunstmatige intelligentie. Als facilitator krijg jij de taak om problemen op te lossen, of deze nou te maken hebben met de mensen of de technologie. Verder biedt de game een rustgevend avontuur, slim geïntegreerde puzzels en meer. Gaat het jou lukken om de juiste keuzes te maken?

Ben je benieuwd geworden naar D-topia? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of lees hier onze eigen review!