Kidbash: Super Legend brengt zijn nostalgie naar consoles

De pas aangekondigde roguelike action-platformer Kidbash: Super Legend komt ergens begin 2027 naar consoles. Dat geeft uitgever Acclaim aan. Hoewel Nintendo Switch en Switch 2 vooralsnog niet expliciet zijn benoemd, lijkt een release voor deze platformen wel reëel.

Games als Megaman en Kirby ’64 zijn niet voor niets geliefde klassiekers, dus het is niet vreemd dat er af en toe nieuwe titels opduiken die de vibe van die games willen hercreëren. Zo ook Kidbash: Super Legend, een nostalgische action-platformer ontwikkeld door de in Indonesië gevestigde Authentic Remixes en Fat Raccoon. De gloednieuwe trailer laat de snelle gameplay, kleurrijke artstyle en diverse boss fights zien die we mogen verwachten. Wat we daarin niet terugzien, maar wat wel is bevestigd, is dat de game ook village building-mechanics zal hebben. Voegt weer een nieuwe dimensie toe, en lijkt een belofte op een vrij veelzijdige platformer.

In een interview met Time Extension vertelt het team achter Kidbash dat ze zich niet alleen door de retroklassiekers hebben laten inspireren, maar ook door diverse modernere indietitels en de meesters van het rogulike-genre (denk Hades, Dead Cells). Sterker nog, ze hebben ook buiten het game-medium gekeken. Denk bijvoorbeeld aan artwork van oude Japanse gamemagazines en vinyl speeltjes. Kidbash zelf was zelfs ooit een speelfiguurtje! Met al die verschillende inspiratiebronnen is het eindresultaat dus een eerbetoon aan zowel diverse aspecten uit de gamewereld, van klassiekers tot indiegames tot merchandise.