Launch trailer Mina the Hollower verschenen

Het heeft even geduurd, maar Mina the Hollower is eindelijk verschenen voor zowel de Switch als de Switch 2. Deze nieuwe game van de makers van Shovel Knight stond al sinds 2022 op de planning, maar moest verschillende keren uitgesteld worden. Maar nu kunnen we er dan eindelijk mee aan de slag. Om dit te vieren heeft Yacht Club Games natuurlijk ook een nieuwe trailer online gezet. Hierin worden de beste kanten van de game nog even in het zonnetje gezet. De trailer kun je hieronder bekijken.

Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage.