Super Farming Boy onderweg naar de Switch

De Switch versie van Super Farming Boy heeft een releaseversie gekregen. Deze game, een action-puzzle farming sim, kwam vorig jaar zomer naar Steam, waar het sindsdien positief aangeschreven staat. We weten ook al een tijd dat de game naar de Switch zou moeten komen meer het bleef lange tijd onduidelijk wanneer. Daar is nu dan eindelijk verandering in gekomen. Vanaf 12 juni zullen we met dit avontuur aan de slag kunnen. Om dit te vieren is er ook een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In Super Farming Boy volg jij het verhaal van Super, wiens moeder en vrienden gevangen zijn genomen door zijn aartsvijand: KORPO®©TM. Hij huurt je onrechtmatig in om op je eigen land te werken, en laat je daarna belasting betalen wat hij allemaal zelf int! Het enige wat je nu nog kunt doen is wat een aantal vreemde uitdagingen aangaan en genoeg geld proberen te sparen om ze terug te redden! Dus loop, ren en vlieg door deze vreemde wereld heen waarbij Super ook nog eens in super handige stukken gereedschap kan veranderen. Een schep, pikhouweel, bijl of hamer, je zult ze allemaal nodig hebben! De game draait namelijk om combo’s: de magische zaden en wezens zorgen ervoor dat je je boerderij kunt optimizen op een manier die je nog niet eerder hebt gezien in een farming game.