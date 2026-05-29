Call of Duty: Modern Warfare 4 – cross-play, Mouse Controls en AI assets

Gisteren werd de jaarlijkse nieuwe Call of Duty onthuld. De door Infinity Ward gemaakte Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober voor verschillende platformen, met als bijzonderheid de Switch 2. Het is voor eerst sinds Call of Duty: Ghosts in 2013 dat er weer een Call of Duty op Nintendo verschijnt. Hoewel een volledige reveal begin volgende maand komt, weten we al steeds meer over de game

In een gesprek met VGC vertelt de ontwikkelaar namelijk dat het ontwikkelen voor de Switch 2 soepel verloopt. Ze hadden de game snel aan de praat toen ze de devkits kregen en het werkt vooralsnog erg goed. In interne testen is de Switch 2-versie dan ook gewoon werkend met cross-play. Ook is er cross-progression en zal de game de Mouse Controls van de Switch 2 ondersteunen, dit volgens een PR statement.

In minder nieuws rondom de game; het blijkt dat de ontwikkelaar gebruik maakt van AI-gegenereerde assets. Dit blijkt uit een kopje op de Steam-pagina van de game.