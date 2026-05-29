Soundtrack Pikmin toegevoegd aan Nintendo Music

Vorige week bracht Nintendo de soundtrack van The Legend of Zelda: A Link Between Worlds uit op Nintendo Music. Deze week is het de beurt aan een andere soundtrack: Pikmin. Vanaf nu zijn nummers uit de game Pikmin beschikbaar om te beluisteren in Nintendo Music. Oorspronkelijk kwam deze game uit voor de GameCube, maar er is ook een Switch-versie beschikbaar.

De soundtrack bestaat uit 33 nummers. Bij elkaar duur dat een uur om te beluisteren. Daarnaast zijn er ook verlengbare nummers beschikbaar om extra lang te kunnen luisteren. Je vindt de playlist hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

