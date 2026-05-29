Wild n Chill komt naar Nintendo Switch

Cast n Chill krijgt een vervolg! Vandaag heeft Wombat Brawler aan Nintendo Everything laten weten dat Wind n Chill naar Nintendo Switch en Switch 2 komt. Wel moeten we helaas nog even wachten op een releasedatum.

Wild n Chill treedt in de voetsporen van voorganger Cast n Chill, een game die nog geen half jaar geleden pas uitkwam voor de hybride consoles van Nintendo. Alleen verschuift de actie nu naar de wildernis, iets wat je waarschijnlijk al uit de naam had afgeleid. Het mag dan een survival-game zijn, nog steeds draait het helemaal om ‘cozy’. Had je waarschijnlijk ook al uit de naam gehaald. In Wild n Chill speel je alleen of met samen met je vriend(en). Je woont in een verlaten hut en leeft van het land: jagen, vissen, foerageren, hout hakken, enzovoort. Deze afgelegen woonplaats deel je niet alleen met de lokale roofdieren waartegen je je thuis beschermt, maar ook met wat lokale kluizenaars. Met wat goeie ouwe ruilhandel kun je het waarschijnlijk prima met ze vinden, en krijg je er ook nog wat handigs voor terug. Ondertussen bouw je verder aan je blokhut, om je perfecte verlaten paradijsje te creëren. En hadden we al gezegd dat je een trouwe doggo als metgezel aan je zijde hebt? Cozy klinkt het in ieder geval.