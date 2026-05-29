Tilt It Golf aangekondigd voor Nintendo Switch

Over een paar maanden komt Tilt It Golf naar Nintendo Switch. Uitgever Untold Tales en ontwikkelaar Kutki Cave verwachten dat het nog de game deze zomer klaar is. Er is echter nog geen concrete releasdatum op dit moment.

Golfgame zijn er genoeg, maar Tilt It Golf doet het net even anders. In plaats van de gebruikelijke minigolf mechanics kantel je hier de hele golfbaan. Een beetje zoals van die houten doolhoven op handformaat waar je een balletje door moet leiden. Ineens zijn er dus hele andere physics van toepassing dan je normaal van een golfgame zou verwachten. Het kan snel mis gaan, maar je kunt elk level ook net zo snel weer herstarten. Zo word je aangemoedigd om de perfecte run aan elkaar te knopen en je tijden de blijven verbeteren. Deze titel bevat 300 verschillende holes, verspreid over 15 uiteenlopende biomen met hun eigen unieke twists. Voorlopig ben je dus wel even zoet. Hoewel de prijs nog niet bekend is, wordt de game door Untold Tales en Kutki Cave neergezet als een betaalbare game-ervaring. De aankondigingstrailer laat precies zien wat je van de game kunt verwachten. Ga jij voor die hole-in-one?