Helix: Descent N Ascent enkele maanden uitgesteld

Begin dit jaar deden we bericht over Helix: Descent N Ascent. Deze game, een atmosferische puzzel, was toen net aangekondigd en stond gepland voor eind dit jaar. Niet veel later kwam daar een releasedatum achteraan: Helix: Descent N Ascent zou op 21 mei op de Nintendo Switch verschijnen. Nadruk op zou. Afgelopen week is namelijk bekend gemaakt dat geïnteresseerden in deze game nog even wat langer moeten wachten. Badass Mongoose heeft de releasedatum namelijk verplaatst naar 23 juli. Dit om de game ‘een extra laag mee te geven’ en om ‘de Nintendo Switch versie te optimaliseren zodat het op hetzelfde niveau as de PC versie draait.’ Benieuwd waar deze game ook alweer over gaat? Hieronder kun je de laatste trailer nog eens bekijken.

In Helix: Descent N Ascent zullen spelers een wereld ontdekken die speelt met het licht en donker. Het heeft een monochrome artstijl en is o.a. geinspieerd door de zwart-wit comics van de jaren 80, manga’s uit de jaren 90 en Belgische Franse stripboeken van de jaren 70. In deze vergeten wereld wordt jij op een dag wakker, in het donker en alleen. Alhoewel je meestal alleen bent ontmoet je al snel een wezen dat wel erg veel op je lijkt. Hij staat alleen wel altijd recht tegenover je. Wie is deze doppelhanger? Is hij een vriend of een vijand? Verken je omgeving, speel nieuwe krachten vrij tijdens het puzzelen en gebruik deze om nieuwe manieren te vinden om met je omgeving om te gaan. denk na over je identiteit, de eenzaamheid en relaties. Weet jij de mysteries van een verloren beschaving op te graven?