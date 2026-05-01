Quartet uitgesteld voor Nintendo Switch

De game Quartet werd al tijden geleden aangekondigd voor de Nintendo Switch. Nu was het eindelijk bekend dat de game op 30 april 2026 zou verschijnen, maar die datum is verstreken en de game is nergens te bekennen. Something Classic Games heeft laten weten dat dit komt doordat er een gamebrekende bug is gevonden. De game zal nu op 12 mei 2026 moeten lanceren. Echter, voor gamers in Europa kan het mogelijk nog langer gaan duren. Eerst zal de game namelijk nog goedgekeurd moeten worden. Something Classic Games hoopt dat het op tijd lukt, maar kan het niet garanderen. De post waarin dit werd besproken kan je hieronder lezen.

Our first submission had it scheduled for April 30th, but we moved it back because we found a game breaking bug and needed time to get a patch through. We are now scheduled for May 12. Still trying to get the EU store page/rom approved, hopeful it'll be ready then. https://t.co/KYbFsBwFfU — Something Classic (@SomethingClassc) April 30, 2026

Quartet is een bijzondere turn-based RPG. In plaats van dat je één verhaal volgt begin je met vier afzonderlijke verhalen. Gedurende het verhaal ontdek je dat deze vier verhalen meer met elkaar gemeen hebben dan je verwacht. Met acht teamgenoten, waarvan er maar vier actief kunnen vechten, krijg je afwisselende gameplay. Je moet tactisch wisselen tussen je teamgenoten en de juiste strategie kiezen.

