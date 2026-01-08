Life Is Strange: Reunion is in ontwikkeling

Er is een nieuwe Life Is Strange-game in de maak. Ondanks dat deze titel nog niet officieel is aangekondigd, is inmiddels wel gelekt dat Life Is Strange: Reunion in de maak is. De website van PEGI, welke wel vaker bron is geweest van het lekken van nieuwe games, heeft ook het bestaan van Life Is Strange: Reunion onthuld. Al snel nadat de classificatie ontdekt was haalde de PEGI de pagina voor Life is Strange: Reunion offline.

Ondanks dat er maar beperkte informatie op de inmiddels offline gehaalde pagina stond, lijkt erop dat spelers weer een ramp moeten voorkomen middels een race tegen de klok. Ook zouden we in dit nieuwe deel onder andere meer bekende personages mogen zien terugkeren. Nog een opvallend detail: uit de PEGI-beoordeling blijkt dat het spel eigenlijk op 27 maart 2025 had moeten verschijnen.

Voor nu zullen we moeten afwachten op een officiële aankondiging. Vooralsnog is het dan ook niet zeker dat de game naar de Switch 2 komt, al zou dat gezien de geschiedenis van de serie wel een logische verwachting zijn. Zit jij met smart te wachten op een nieuwe Life is Strange? Laat het ons hieronder weten!