Pokémon TCG Mega Evolution: Perfect Order komt in maart

De volgende set Pokémon-kaarten is onthuld. Op 27 maart moet Pokémon TCG Mega Evolution: Perfect Order verschijnen in de winkels. Deze set zal voor het eerst nieuwe Mega Evoluties van Pokémon Legends Z-A toevoegen aan het spel. Zo zijn de pakjes al versierd met onder andere Mega Clefable, Mega Starmie en Mega Zygarde. Van deze Pokémon zal er ook een Pokémon ex-kaart verschijnen, er is nog een vierde nieuwe Mega Evolution die een ex krijgt, dat zal Mega Skarmory zijn.

Verder zal de set nog negen Pokémon ex-kaarten, 11 Illustration Rare Pokémon-kaarten, 18 Ultra Rare Pokémon en Trainer-kaarten en tot slot zes Special Illustration Rare Pokémon en Supporter-kaarten bevatten als hoogtepunten.

De set is een normale set, dat wilt zeggen dat er losse boosters te koop zullen zijn, maar ook collecties en een nieuwe Elite Trainer Box. Deze laatstgenoemde heeft een illustratie van Mega Zygarde op de doos en bevat naast meerdere boosterpacks ook nog handige items voor het kaartspel.

Mocht je al voor de lanceerdatum aan de slag willen met de set, dan kan dat vanaf 14 maart met speciale pre release toernooien die over het land gehouden worden. Of je kunt aan de slag met het kaartspel via TCG Live waar de set natuurlijk ook aan toegevoegd zal worden.