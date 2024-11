Life is Strange: Double Exposure verschijnt morgen op de Nintendo Switch

We weten inmiddels al een aantal maanden dat Life is Strange: Double Exposure naar Nintendo’s hybride console zou komen. Hoewel het nieuwste spel in de Life is Strange-reeks al een paar weken speelbaar is op PC en andere grote consoles, hoeven Switch-bezitters niet lang meer te wachten op de game. Vandaag hebben ontwikkelaar Deck Nine Games en uitgever Square Enix bekendgemaakt dat de titel vanaf morgen, 19 november, digitaal verkrijgbaar is via de eShop! Mocht je liever een fysieke versie in bezit hebben, dan moet je nog eventjes geduld hebben. Deze verschijnt namelijk pas begin volgend jaar op 28 januari 2025. Om te vieren dat Life is Strange: Double Exposure morgen te spelen is op de Nintendo Switch, is er een nieuwe geanimeerde trailer vrijgegeven.

In Life is Strange: Double Exposure kruipen spelers opnieuw in de huid van fotograaf Max Caulfield. Uiteraard staat er een geheel nieuw verhaal op je te wachten, want in deze game volg je het mysterie rondom de moord van Max haar goede vriendin Safi. Hoewel Max haar krachten nooit meer wilde gebruiken, zal ze dat toch weer moeten doen. Alleen op die manier kan ze Safi misschien nog redden van de dood door naar een andere tijdlijn te gaan. Maar ja, wie is er te vertrouwen en wie niet? Zal het jou lukken om de moordenaar op te sporen en Safi in leven te houden?