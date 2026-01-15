Nieuwe Life is Strange-game wordt op 20 januari aangekondigd

Vorige week schreven we al over een nieuwe Life is Strange-game die in de maak zou zijn. De website van PEGI, die wel vaker bron is geweest van het lekken van nieuwe games, onthulde het bestaan van Life is Strange: Reunion. Al snel nadat de classificatie ontdekt was haalde PEGI de pagina voor Life is Strange: Reunion offline. De titel is nog niet officieel aangekondigd, maar Square Enix laat nu via social media weten dat we op 20 januari een exclusieve onthulling van een nieuwe Life is Strange-game mogen verwachten:

Separate the real from the rumor… Join us for the exclusive reveal of the next Life is Strange game: https://t.co/29yzDsGCb5



January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET. pic.twitter.com/jYQphhU2e3 — Life is Strange (@LifeIsStrange) January 15, 2026

Onderscheid de waarheid van de geruchten…

Via een heuse YouTube-livestream kun je de onthulling op 20 januari om 19.00 uur live volgen. Wie weet horen we dan wanneer Life is Strange: Reunion gaat verschijnen en voor welke platforms. Of zou het toch een andere titel zijn? Voor nu zullen we moeten afwachten op de officiële aankondiging. En kunnen we alleen maar hopen dat de nieuwe game ook naar de Switch 2 gaat komen. Al zou dat gezien de geschiedenis van de serie wel een logische verwachting zijn.

Life is Strange

Life is Strange is een bekroonde serie van third person avonturengames. In elk deel kruip je in de huid van een hoofdpersonage die begaafd – of vervloekt – is met een bijzondere kracht. Het is vervolgens aan jou om een spannend mysterie op te lossen. Voor de Switch zijn inmiddels uitgekomen: de Life is Strange Arcadia Bay Collection (bevat ‘Life is Strange Remastered’ en ‘Life is Strange: Before the Storm Remastered’), Life is Strange 2, Life is Strange: True Colours en Life is Strange: Double Exposure.

Kijk jij uit naar een een nieuwe Life is Strange-game?