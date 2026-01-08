Mario Tennis Fever overzichtstrailer toont alles van de basis tot en met knotsgekke Fever-rackets

Op 12 februari komt het volgende deel van Mario Tennis, Mario Tennis Fever, exclusief naar de Switch 2. Deze game werd afgelopen september aangekondigd, met erna flinke stilte. Dat is dan tot nu. Een flinke overzichtstrailer toont dat de game flink wat diverse opties heeft qua content. Niet alleen bevat de game nieuwe personages zoals Baby Wario en Baby Waluigi (waardoor de game 38 speelbare personages heeft), maar ook nieuwe game modussen.

De belangrijkste toevoeging zijn de Fever-rackets. Wanneer je een potje speelt met een Fever-racket kun je je personage één van 30 speciale rackets geven met eigen krachten. Deze rackets kunnen namelijk speciale schoten afvuren wanneer je Fever Gauge gevuld is. Denk aan een Ice Racket die het veld erg glad maakt, of een Pokey Racket die Pokey vijanden op het veld zet. Deze vijanden kunnen de levens van jouw tegenstanders verminderen en wanneer die leeg is zullen ze zelfs een time-out moeten nemen. Echter, wanneer een Fever Shot wordt teruggekaatst zonder dat die de grond raakt kun je misschien wel jezelf hinderen.

Naast standaard potjes en potjes met Fever-rackets zijn er nog verschillende andere modussen. Zoals Trial Towers waar je verschillende uitdagingen moet doorlopen, Mix it Up Mode met bijzondere regels en natuurlijk de Wonder Court Match waar je Wonder Effects van Super Mario Bros. Wonder kunt krijgen tijdens het spelen. Natuurlijk keren ook toernooien en online opties terug.

Tot slot kun heb je nog de Aventure Mode campaign waar je met Mario, Luigi, Peach, Wario en Waluigi je best moet doen om je tennisskills weer terug te krijgen nadat monsters die ontnomen hebben.

Wanneer je de game met meerdere Switches wilt spelen heb je geluk. De game ondersteunt de GameShare functionaliteit. Hierdoor kunnen tot drie anderen meespelen op hun eigen Switch 2 of originele Switch.