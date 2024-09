Lollipop Chainsaw Repop verschijnt vandaag op de Nintendo Switch

Lollipop Chainsaw Repop is vandaag uitgebracht, samen met een nieuwe launch trailer. Deze remaster van de game uit 2012 is nu digitaal te koop in de Nintendo eShop.

In Lollipop Chainsaw Repop speel je als cheerleader Juliet, die uit een familie van zombiejagers komt. Ze gaat naar een van de grootste scholen van Amerika. Op haar verjaardag besluit ze naar haar vriendje te fietsen, die op dat moment op school is. Als ze aankomt, ontdekt ze dat de hele school is veranderd in een plek vol zombies. Met haar kettingzaag vecht ze zich een weg door de hordes zombies in een bloederig avontuur. In deze remaster is Juliet’s kettingzaag nog sneller dan in de originele game, en heeft ze een Chainsaw Blaster nu met auto-fire, wat het gevecht nog heftiger maakt.

Heb jij de originele game gespeeld? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!