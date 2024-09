De horror-game Home Safety Hotline komt naar de Nintendo Switch

Puppet Combo brengt op 20 september 2024 de horror-game Home Safety Hotline uit voor de Nintendo Switch. De game wordt ontwikkeld door Night Signal Entertainment.

Het speelt zich af in 1996. Je bent een nieuwe medewerker van een callcenter en helpt bellers met vragen over gevaren in hun huis, zoals ongedierte en andere huishoudelijke problemen. Dit doe je via een ouderwetse pc-interface. Home Safety Hotline is een horrorervaring geïnspireerd door analoge technologie. Terwijl je door een uitgebreide catalogus bladert, moet je de juiste antwoorden geven om de bellers te helpen, anders dragen ze de gevolgen. De game bevat originele lo-fi muziek, volledig ingesproken personages, en de optie om enge beelden uit te schakelen met “Phobia Toggles”. De bonus DLC, Home Safety Hotline: Seasonal Worker, biedt een extra verhaal tijdens de kerstperiode, waarin je nieuwe gevaren ontdekt en probeert het jaarlijkse kerstfeest op kantoor te halen.

Hou jij van analoge horror? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.