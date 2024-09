Bekijk hier de overzichtstrailer van The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Over twee weken is het alweer zover, want dan kunnen Switch-bezitters aan de slag met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom! Om spelers alvast warm te maken voor dit nieuwste The Legend of Zelda-spel, heeft Nintendo Nederland een overzichtstrailer op haar YouTube-kanaal gezet. Deze video, die je onderaan dit artikel kunt bekijken, zit vol met allerlei verschillende gameplayelementen. Zo kun je denken aan de echo’s en de methode die koppelen wordt genoemd. Dit en meer kun je vanaf donderdag 26 september verwachten in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom voor een bedrag van €59,99.

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom kruip je niet in de huid van Link, maar in die van Zelda. In het spel bezoek je verschillende gebieden in Hyrule, waaronder de Gerudo-woestijn, het Faron-regenwoud en de Eldin-vulkaan. Om het koninkrijk te verkennen zul je gebruik moeten maken van de nieuwe krachten van de prinses. Zo kan ze met behulp van Tri’s staf bijvoorbeeld imitaties maken van een tafel, een plant en zelfs een aantal vijanden. Tevens is Hyrule niet de enige omgeving uit dit spel, want je kunt ook naar de verlaten wereld reizen. Hier zijn onder andere kerkers te vinden, die fans van de The Legend of Zelda-serie maar al te goed kennen. Ben jij klaar voor dit nieuwe avontuur?