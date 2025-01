Los samen puzzels op in Parallel Experiment

Later in 2025 zal Parallel Experiment uitkomen voor de Nintendo Switch. Dat kondigt Eleven Puzzles aan. Het betreft een puzzelgame die je volledig co-op speelt, en dankzij ondersteuning voor cross-play maakt het niet uit op welke console je speelt!

In Parallel Experiment hoef je de breinbrekende puzzels niet in je eentje op te lossen, maar doe je dat met z’n tweeën. Schakel de hulp van een vriend in en zet samen alles op alles om het experiment van de mysterieuze Cryptic Killer tegen te houden, waar je gedwongen aan deel moet nemen. Anders dan een co-opgame als It Takes Two worden de beide spelers hier regelmatig van elkaar gescheiden. Ieder krijgt daarbij zijn eigen set aanwijzingen, dus je moet goed samenwerken om de puzzels op te lossen. Het draait dus allemaal om communicatie, zowel met elkaar als met NPC’s, die op elke speler anders reageren. De game belooft ons innovatieve puzzels, en niet iets dat je in elke andere puzzelgame ook al tegenkomt. Aantekeningen maken wordt aangeraden, en dat kan dan ook overal in de wereld van Parallel Experiment. Schrijf en schets er dus gerust op los om je te helpen de oplossing te ontdekken. Er zijn zelfs ingebouwde features om elkaar het leven zuur te maken in de game (en misschien ook wel daarbuiten).

Ook valt Parallel Experiment op door zijn stripboekachtige artstyle. Elk frame is met de hand getekend en is duidelijk geïnspireerd op het film noir-genre. In de trailer springt deze look er meteen uit:

Hoewel er nog geen releasedatum bekend is voor de Switch-variant, weten we wel dat Parallel Experiment op 6 maart op Steam zal verschijnen. Hij komt digitaal uit op de Nintendo-console.