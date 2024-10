Maak een Luigi-pompoenlantaarn

Met Halloween in aantocht duiken overal pompoenen op in de supermarkten. Het is voor onder andere kinderen een leuke activiteit om een pompoen uit te hollen en er een griezelig gezicht uit te snijden. Met vervolgens een lampje in de pompoen wordt het een lantaarn die perfect bij Halloween past. Maar wist je dat je nu ook een prachtige Luigi-pompoenlantaarn kan maken? Nintendo heeft daarvoor een handige uitleg gedeeld. In het bericht hieronder zie je in een filmpje hoe dat eruit gaat zien.

Verlicht de nacht met een Luigi-pompoenlantaarn! 🎃



Ontdek hier hoe je er een kunt maken

Om deze Luigi-pompoenlantaarn te kunnen maken hoef je slechts dit sjabloon te downloaden en uit te printen. Op het sjabloon staan tevens de stappen genoemd die je moet volgen. Let op, laat kinderen dit niet alleen doen. Toezicht en hulp van volwassenen is aanbevolen.

Qua spullen heb je het volgende nodig:

Pompoen

Printer

Papier

Potlood, pen of stift

Plakband

Schaar

Prikpen of punaise

Pompoensnijdgereedschap

Ga jij deze Luigi-pompoenlantaarn maken? Laat het ons weten in de reacties!