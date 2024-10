Nintendo viert alvast Halloween

Je kan er maar op tijd bij zijn. Nintendo is al flink bezig met Halloween en deelt een mooie compilatievideo in Halloween-sferen.

Sfeervolle games helemaal in het thema

Ben je op zoek naar games om te spelen die een beetje dat Halloween-gevoel kunnen overbrengen? Misschien denk je daar bij Nintendo niet direct aan. Gelukkig worden we een handje geholpen met deze handige compilatie. Er komen allerlei titels voorbij die helemaal voldoen aan de eisen. Zo gaan we van FAITH: The Unholy Trinity naar een speciaal Halloween-evenement in Animal Crossing: New Horizons. Er dus voor ieder wat wils. Naast Animal Crossing zien we ook dat onder andere Disney Speedstorm, Star Wars: Hunters en Pokémon Unite iets speciaals doen in het thema.

Welke game spelen jullie volgende week? De griezeligere banen in Mario Kart 8 Deluxe of toch liever een game als Resident Evil 4? Mocht je nog op zoek zijn, neem dan ook eens een kijkje in de Nintendo eShop. Daar vindt een Halloween Sale plaats!