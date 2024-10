Xenoblade Chronicles X komt volgend jaar naar de Switch

Nintendo heeft zojuist een onverwachte aankondiging gedaan. Vanaf volgend jaar, op 20 maart om precies te zijn, verschijnt Xenoblade Chronicles X op de Nintendo Switch. Deze game verscheen oorspronkelijk voor de Nintendo Wii U en bracht een unieke verhaallijn naar de console. Waar Xenoblade Chronicles 1, 2 en 3 met elkaar verbonden waren is dit echt een losstaande game.

Het speelt zich af op een nieuwe planeet waar mensen zich gevestigd hebben in een stad genaamd New Los Angeles. Door middel van onder andere het gebruik van mechs zul je als speler de planeet verkennen, materiaal verzamelen en meer om het overleven van de mensen mogelijk te maken.

De game krijgt niet alleen grafische upgrades, maar zal ook nog eens nieuwe verhaalelementen bevatten. Of er verder nog meer nieuwigheden komen is nog niet bekend. De eerste trailer van Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition is wel al onthuld en hieronder te zien.