Shadow Man en Turok 2 naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Voor abonnees van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is er weer een leuk nieuwtje. Er worden namelijk twee Nintendo 64-games per direct toegevoegd. Eén belangrijke kanttekening is dat het gaat om twee games gaat die speelbaar zijn in de Nintendo 64 – Nintendo Switch Online: Mature-app. Dat is de app die bedoeld is voor games voor volwassenen. De games die toegevoegd worden zijn Shadow Man en Turok 2: Seeds of Evil.

De originele Shadow Man zal vanaf nu speelbaar zijn op de Nintendo Switch. In de game moet je de strijd aan gaan met het kwaad en puzzels oplossen middels voodoo-artefacten. Een remaster ervan kwam al eerder op de Switch uit onder de naam Shadow Man Remastered. Turok 2: Seeds of Evil is het vervolg op Turok: Dinosaur Hunter, die al eerder op de Mature-app verscheen. Het verhaal speelt zich een onbekend aantal jaren na Turok af. De Primagen moeten opnieuw tegengehouden worden. Dus pak je wapens en maak je klaar om de wereld te redden!

Ga jij deze games spelen? Of ben je nog met de vorige toevoeging Banjo-Tooie bezig? Laat het ons weten in de reacties!