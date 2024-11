Mario & Luigi: Brothership-speldjesset als beloning in de My Nintendo Store

Er worden regelmatig nieuwe leuke spulletjes toegevoegd aan de My Nintendo Store. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan sleutelhangers en postersets, maar ook zelfs theedoeken en draagtassen. Het leuke aan deze items is dat je niet hoeft te betalen voor deze producten, waardoor alleen de verzendkosten nog maar overblijven. Uiteraard mogen speldjes evenals niet ontbreken in deze digitale winkel van Nintendo, dus die zijn natuurlijk ook verkrijgbaar.

Als je fan bent van de Mario & Luigi-serie, dan weet je ongetwijfeld wel dat Mario & Luigi: Brothership later deze week op 7 november te spelen is op de Switch. Om dat alvast te vieren is er een speldjesset in de My Nintendo Store geplaatst. Zoals je verwacht zijn dit speldjes van de bekendste loodgieter broers uit de gamewereld. Mocht je ze willen bekijken of zelfs bestellen, dan kan dat via deze link. Hoewel de speldjes zelf geen geld kosten, betreft het wel een affiliate linkje. Als je er dus voor kiest om nog iets anders te bestellen, dan ontvangen wij een klein percentage van het totaalbedrag. Je kunt hier meer lezen over affiliate.