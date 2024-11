[Review] Alarmo: grappig, maar niet alle games zijn even toepasselijk

Het is bijna een maand geleden dat Nintendo uit het niets een bijzondere klok onthulde. De klok, Alarmo, is direct in de verkoop gegaan via de My Nintendo Store voor leden van Nintendo Switch Online voor een prijs van € 99,99. Wij hebben het apparaat nu een kleine drie weken getest, en hebben een redelijk oordeel over de klok kunnen vellen.

Ik heb zelf eigenlijk nooit echt moeite om uit bed te komen. Ik zet via mijn speakers twee alarmen met 15 minuten er tussen. In die 15 minuten strek ik, draai nog even om of wordt rustig wakker. Wanneer mijn tweede alarm afgaat, ga ik er zo goed als direct uit. Toch had ik interesse in Alarmo. Het gebruik van bewegingsdetectie voor het registreren of je opstaat was interessant bijvoorbeeld. Op dit moment roep ik namelijk dat Google mijn speaker moet stopzetten. Dus wie weet, misschien was Alarmo wel een mooie vervanging. Ik luister namelijk vaak genoeg naar Nintendo muziek.

Design is al meteen typisch Nintendo

Alles aan het design van Alarmo schreeuwt dat het een product is van Nintendo. Van de felle kleuren tot het gebruik van de grote lichtgevende draaiknop. Het ronde scherm lijkt uniek voor een klok, maar helaas is het effectieve scherm beperkt tot een vierkant. Mogelijk heeft dit te maken met de sensoren die anders niet werken, maar toch een beetje teleurstellend. Het design ziet er ook stevig uit waardoor je met een gerust hart de klok op een kinderkamer kunt zetten.

Niet altijd even toepasselijk

Het instellen van de klok gaat enorm soepel dankzij de draaiknop en alle menu’s, bevestigingsgeluidjes et cetera zijn ook erg toepasselijk voor Nintendo. Op het moment zijn er vijf verschillende games waar je mee wakker gemaakt kunt worden. Ring Fit Adventure, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pikmin 4 en Splatoon 3. De een werkt wat beter bij een klok dan de ander. Zoals met een hourly chime is Zelda verreweg het beste met het verkrijgen van een hartje per uur. Mario springt dan weer tegen een blok aan en bij Pikmin worden Pikmin uit de grond getrokken. Voor het wakker worden, heeft iedere game wel een rustige manier van wakker worden, echter Splatoon 3 heeft vooral opties die nog harder aankomen dan het alarm van Zelda en Mario die je krijgt als je te lang blijft liggen.

Wat opvallend is, is dat Nintendo stukken gameplay lijkt te hebben gebruikt. Zo hoor je effecten en stemmen uit de game naast muziek en dat vind ik zelf bij de meesten niet echt heel prettig. Nu zijn er uitzonderingen zoals wakker worden met Zelda die “Wake up, Link” in je oor roept. Wakker worden en als de chosen hero is toch wel een bonuspuntje.

Goede functies maken het een uniek systeem

Alarmo heeft flink wat verschillende functies die het systeem wat beter instelbaar is. Zo kun je instellen op welke dagen een alarm af moet gaan. Helaas is hiervoor wel maar één alarm wat je aan moet passen als je een keer wat later kunt opstaan. Je kunt ook een tijd instellen dat je wilt gaan slapen. De klok helpt je daar aan te herinneren door als je in het gebied van de sensor komt na dat tijdstip rustig geluid af te spelen. Denk aan een knisperend haardvuur van Breath of the Wild. Helaas beperkt de klok dit wel tot maar vijf minuten.

Daarnaast kun je kiezen of het alarm uit moet gaan door de knop of door de bewegingssensor. De bewegingssensor is wel een paradepaardje van de klok. De sensoren herkennen namelijk wanneer je gaat liggen. Hiervoor moet de wekker niet te ver van je bed af staan en een duidelijk zicht hebben op waar je ligt. Een bed met een railing er omheen is dus wat minder geschikt, ook werkt het alleen met een enkel persoon in bed. Er zitten dus wel wat limieten aan.

De sensoren meten bovendien ook hoe lang je slaapt en hoe veel je beweegt. Het is geen enorm uitgebreide sensor voor hoe goed je slaap is zoals mijn Galaxy Watch uitgebreid kan tonen hoe mijn slaapcyclus is verlopen, maar het is een grappige basisfunctie die wat inzicht geeft in wat voor slaper je bent. Vooral de bewegingen vind ik erg interessant om te kunnen volgen.

Een laatste leuke kleine toevoeging van de sensoren is dat het op basis van je gamekeuze een personage laat zien op je scherm. Zoals Mario, Link of een Inkling. Deze lopen over het scherm heen als jij beweegt binnen het sensorgebied van links naar rechts. Ook zullen ze wanneer je te ver weg bent verdwijnen van het scherm en terugkeren als je weer in beeld bent. Dit zet zich door in het scherm dat automatisch zal dimmen bij weinig licht of zelf uitgaat als je langer niet in de buurt bent. Wat het een handige energiebesparing maakt.

Conclusie

Ik geef dit apparaat geen cijfer, aangezien ik het een lastige vind om écht een cijfer te geven voor een alarmklok. Er zijn niet echt vergelijkingen te trekken met andere producten. Werkt het alarm? Zeker, de verschillende features zijn echt wel een unieke toevoeging aan een klok. Wanneer je alleen slaapt, is de motion optie een interessante manier en inslapen zal zeker geen ding worden door de harde methodes. Het is alleen jammer dat niet iedere game/scène nu echt geschikt is voor een alarm. Bijvoorbeeld verdrinkende Pikmin. Een aantal zijn zelfs voor de 20 minuten markering al erg heftig. Iets wat ik ook zeker verwacht voor de aankomende toevoeging van Mario Kart 8 Deluxe. Het is een leuk apparaat, maar ik ga het waarschijnlijk niet vast als mijn wekker gebruiken en meer als een normale klok. Het design is namelijk geweldig en past goed in mijn collectie.

