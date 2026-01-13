Soundtrack Mario & Luigi: Brothership toegevoegd aan Nintendo Music

We zijn weer terug in het bekende ritme. Het is dinsdag en Nintendo heeft weer nieuwe nummers toegevoegd aan Nintendo Music. De aanwinst van deze week is een recente titel, namelijk de soundtrack van Mario & Luigi: Brothership voor de Nintendo Switch uit 2024. In totaal staan er 94 nummers voor je klaar, goed voor 3 uur en 49 minuten luisterplezier. Luister vooral ook naar de speciale playlists van bijvoorbeeld Connie (6 nummers), Trufvolt (4 nummers), Lux en Led (12 nummers) of Peach (43 nummers). En als je dan nog niet genoeg hebt van de deuntjes uit Mario & Luigi: Brothership kun je ook nog gaan voor de playlist met 59 extended nummers. Goed voor nog eens 3 uur en 13 minuten.

De speellijst van Mario & Luigi: Brothership vind je hier (alleen via een smartapparaat met de Nintendo Music-applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Links die bij ons op de site staan en naar de My Nintendo Store gaan zijn affiliate links. Van de uitgaven die je via onze links doet, gaat een klein percentage van het bedrag naar ons. Dit kost jou verder niets extra’s. Hiermee help je ons de site online te houden. Lees er hier meer over.