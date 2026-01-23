Nieuwe Super Mario Bros. Wonder-amiibo zijn nu vooraf te bestellen

Gisteren verscheen er een uitgebreide trailer met daarin bijna alles over de Switch 2-editie van Super Mario Bros. Wonder. Als je de video in dit artikel niet volledig hebt gezien, dan heb je het misschien gemist, maar er verschijnen 26 maart ook gloednieuwe amiibo. Het was nog even de vraag wanneer je kon pre-orderen, maar dat is vanaf vandaag al mogelijk via de officiële My Nintendo Store.

In totaal verschijnen er drie amiibo: Olifant-Mario, Poplin en prins Florian & Toad-baas en babbelbloem. Per stuk gaan ze voor een bedrag van €19,99 over de toonbank. Mocht je geïnteresseerd zijn, klik dan op de naam of het plaatje hieronder van de desbetreffende amiibo. Welke ga jij in huis halen?

