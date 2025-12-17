Deze Pokémon Pokopia-bundels zijn nu vooraf te bestellen via de My Nintendo Store

Het duurt nog een paar maanden voordat Pokémon Pokopia op 5 maart 2026 te spelen is. Toch weerhoudt dat de My Nintendo Store er niet van om nu alvast bundels voor dat spel aan te bieden. Het fijne aan de bundels is dat er ditmaal geen extra kosten aan verbonden zijn. De digitale versie inclusief een extraatje blijft immers €69,99 en de fysieke variant met iets leuks erbij is nog steeds €79,99.
Hieronder zijn linkjes te vinden naar de bundels van Pokémon Pokopia, maar wat kun je eigenlijk verwachten? Je kunt onder andere kiezen voor een herbruikbare drinkbeker met daarop Ditto afgebeeld, al kun je ook een reistas kiezen met daarop dezelfde Pokémon. Als laatste optie is er een draagtas beschikbaar gesteld met daarop de starters van Red & Blue. Alle drie voorwerpen zijn te ontvangen bij zowel de digitale versie van de game als de fysieke uitgave. Dus, voor welke bundels kies jij?
- Pokémon Pokopia (losse game, zonder extra’s) – €69,99 (Digitale downloadcode) / €79,99 (Fysiek)
- Pokémon Pokopia + herbruikbare beker-bundel Digitale downloadcode – €69,99
- Pokémon Pokopia + reistas-bundel Digitale downloadcode – €69,99
- Pokémon Pokopia + draagtas-bundel Digitale downloadcode – €69,99
- Pokémon Pokopia + herbruikbare beker-bundel Fysiek – €79,99
- Pokémon Pokopia + reistas-bundel Fysiek – €79,99
- Pokémon Pokopia + draagtas-bundel Fysiek – €79,99
