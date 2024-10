Tijd voor een feestje! Super Mario Party Jamboree krijgt launchtrailer

Super Mario Party Jamboree is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en dat feestje moet natuurlijk gevierd worden met een mooie launchtrailer. Het nieuwste deel in de Super Mario Party-serie bevat maar liefst zeven spelborden, waaronder Goomba-baai, Regenboogplaza en de welbekende klassieker Westernland! Nieuw dit jaar is de Koopatlon. Dat is een modus waarin 20 spelers proberen de beste score neer te zetten door minigames te spelen. Ook minigames zijn er meer dan genoeg, dit Mario Party-spel heeft er meer dan 110.

Mocht je nog twijfelen om de game te kopen, dan kun je naast onderstaande trailer ook onze review lezen. Jorden was behoorlijk enthousiast over Super Mario Party Jamboree en beloonde de titel met een prachtige 9! Ben jij van plan om binnenkort aan de slag te gaan met Super Mario Party Jamboree? Laat het ons hieronder weten!