Mina the Hollower voor onbepaalde tijd uitgesteld

Na een aankondiging in 2022 leek de release van Mina the Hollower aanstaande. De releasedatum was namelijk op 31 oktober 2025 vastgesteld. Yacht Club Games heeft zojuist onthuld dat die datum niet gehaald gaat worden. Mina the Hollower wordt dus uitgesteld. Voor hoe lang is onbekend, er is alleen bekend dat het geen lang uitstel gaat worden. De extra tijd zal gebruikt worden voor de puntjes op de i, zodat de game goed uit de verf zal komen.

Mina the Hollower is een actie-avonturengame. Het spel is geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Game Boy Color. Mina is een uitvinder en lid van de Hollowers-gilde. Dit gilde doet onderzoek naar de krachten der aarde. Op die manier kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekent veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage.

