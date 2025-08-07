Releasedatum voor Mina the Hollower

Sommige games hebben een enorme aanloop voordat een release werkelijkheid wordt. Mina the Hollower is zo’n game. Deze titel werd door Yacht Club Games al in 2022 aangekondigd. In 2024 volgde een update over een succesvolle Kickstarter-campagne waardoor de game steeds dichterbij kwam. En nu is er heel goed nieuws: want er is een releasedatum onthuld tijdens de Indie World-presentatie! Op 31 oktober verschijnt Mina the Hollower voor de Nintendo Switch en Switch 2.

Mina the Hollower is een actie-avonturengame geïnspireerd door gotische horror en de oude 8-bit avonturen op de Gameboy. Maar deze keer in 60fps! Mina is een uitvinder en lid van het Hollowers-gilde: een gilde dat onderzoek doet naar de krachten der aarde. Zo kunnen Hollowers bijvoorbeeld sneller ondergronds reizen. Eén van Mina’s uitvindingen, de Spark Generators, betekenen veel voor de bewoners van Tenebrous Isle. Maar wanneer de baron van dit eiland haar om hulp vraagt omdat haar uitvinding ermee op is gehouden, riekt alles naar sabotage. Veel avontuurpotentie dus!

Kijk jij al die tijd al uit naar Mina the Hollower? Geniet dan van onderstaande releasedatum-trailer!